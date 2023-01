Zeker tien doden door schutter in danszaal Californië na viering Chinees Nieuwjaar

Bij een massaschietpartij in de Amerikaanse staat Californië zijn zeker tien doden gevallen. Nog eens 10 mensen raakten gewond van wie minstens één in kritieke toestand verkeert. De schutter is nog voortvluchtig, zei de politie van Los Angeles County zondagochtend vroeg (plaatselijke tijd).

Er is nog geen informatie over het signalement van de verdachte en zijn motief, verklaarde politiechef Andrew Meyer tijdens een persconferentie. Het drama voltrok zich zaterdag omstreeks 22 uur in een danszaal in de stad Monterey Park, zo’n 13 kilometer ten noordoosten van Los Angeles. Het is volgens Meyer nog onduidelijk of de schutter iemand kende in de zaal of dat het gaat om een haatmisdrijf of racisme.

Monterey Park telt zo’n 60.000 inwoners. De meerderheid bestaat uit Aziatische immigranten of hun nakomelingen. De meesten komen uit China. Volgens het lokale persbureau City News Service vond de schietpartij een uur na het einde van de viering van het Chinese Nieuwjaar plaats. Tienduizenden mensen hadden zich er zaterdag verzameld voor de tweedaagse nieuwjaarsfestiviteiten maar die werden afgelast na het drama.

Seung Won Choi, eigenaar van een barbecue-restaurant gespecialiseerd in vis in de buurt van de danszaal, zei tegen de Los Angeles Times dat drie mensen zijn zaak in paniek binnenstormden en riepen dat hij de deur op slot moest doen. Ze waren gevlucht voor een man die het vuur had geopend in een danszaal. Hij zou munitie bij zich hebben gehad om zijn semiautomatische geweer te kunnen herladen.

Massaschietpartijen

Massaschietpartijen komen regelmatig voor in de Verenigde Staten, het land met het hoogste particuliere wapenbezit ter wereld. De tot nu toe dodelijkste schietpartij in de geschiedenis van Californië vond plaats in 1984. Een schutter doodde toen 21 mensen in een McDonald’s-restaurant in San Ysidro, in de buurt van San Diego.