Zeker twee doden bij schietpartij in Halle, verdachte opgepakt

Video en updateIn de Duitse plaats Halle, nabij Leipzig, zijn zeker twee doden gevallen bij een schietpartij. De daders gingen ervandoor in een vluchtauto. De politie is een klopjacht gestart die inmiddels leidde tot de arrestatie van een verdachte.

Die verdachte zat in een taxi die op de snelweg tot stoppen werd gedwongen door de politie. Die spreekt van minstens twee daders. Ze zouden na de feiten uit elkaar zijn gegaan. De zoekactie naar de nog voortvluchtige dader concentreert zich op de omgeving van Leipzig, zo'n 40 kilometer naar het zuidoosten. De synagoge aldaar heeft uit voorzorg extra politiebewaking gekregen, melden Duitse media.

De schietpartij vond iets na 12 uur vanmiddag plaats op straat voor de deur van een synagoge in het Paulusviertel. Sommige Duitse media leidden daaruit af dat er sprake was van een antisemitische aanslag maar volgens de politie is die conclusie voorbarig. ,,Wij hebben tot nu toe geen aanwijzingen dat er een verband bestaat tussen de schietpartij en de synagoge’’, zegt een woordvoerder tegen onze site.

Jom Kipoer

Een buurtbewoner verklaarde nochtans te hebben gezien hoe een bewapende man op de toegangsdeur van de synagoge schoot. In het gebedshuis bevonden zich op dat moment zo'n 70 personen ter gelegenheid van de joodse feestdag Jom Kipoer (Grote Verzoendag). ,,Daarna stuitte de schutter op een meisje uit de buurt die toevallig voorbijliep. Hij opende het vuur op haar met zijn machinegeweer en vluchtte daarna te voet.’’ De dader was volgens de ooggetuige gekleed in camouflagekleding, droeg een bivakmuts en een helm.

Het federale parket in Karlsruhe dat zich onder andere bezighoudt met terrorisme-dossiers heeft het onderzoek naar de schietpartij overgenomen, meldt Der Spiegel.

Döner-zaak

Volgens niet bevestigde berichten vond er vlak voor of na de schietpartij in de Humboldtstrasse ook een schietincident plaats in een Döner-zaak.

Een ooggetuige die zich in de zaak bevond, verklaarde tegenover Duitse media dat hij zag hoe een man met bivakmuts en helm een soort explosief in de richting van de eettent gooide. Het projectiel vloog tegen de gevel, kaatste terug en ontplofte met een enorme knal. ,,Daarna schoot de man met zijn machinegeweer naar binnen. We waren met vijf of zes klanten. Ik heb me verstopt in het toilet. Daar heb ik mijn vrouw en kinderen via een tekstbericht laten weten dat ik van ze hou. Pas toen ik de politie hoorde roepen of zich nog iemand in de zaak bevond, heb ik mijn schuilplaats verlaten.’’

Op beelden die een andere buurtbewoner maakte van de schutter, uitgezonden door de regionale nieuwszender MDR Aktuell, is een man in een soort legeruniform te zien die uit een grijze stationwagen stapt en een paar keer schiet. Waarop is niet zichtbaar.

De politie heeft mensen in Halle opgeroepen om in hun huis te blijven of om een veilige plaats op te zoeken. Het station van Halle is gesloten, en ook scholen worden dicht gehouden.

Joodse feestdag

Vorig jaar oktober vielen in een synagoge in de Amerikaanse stad Pittsburgh (Pennsylvania) bij een aanslag zeker elf doden. Dader Robert Bowers riep tijdens de aanslag antisemitische leuzen als: ,,Alle Joden moeten dood.’’ In mei 2014 werd een aanslag gepleegd in het Joods Museum in Brussel. Deze schietpartij eiste de levens van twee Israëlische toeristen en twee museummedewerkers.

Het is vandaag Jom Kippoer, ook wel de Grote Verzoendag. Jom Kippoer is de belangrijkste feestdag van joden. De feestdag is gisteravond begonnen en duurt tot vanavond. De dag wordt door sommige joden gemarkeerd met een vastentijd van 25 uur. Ook worden in de synagogen veel diensten bijgewoond.

Volledig scherm Een buurtbewoner maakte deze opname van de schutter. © Videostill MDR Aktuell

Volledig scherm Een van de dodelijke slachtoffers ligt op straat in Halle. © AP