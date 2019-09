Zeker vijf doden bij ernstig busongeluk Nieuw-Zeeland

videoBij een busongeluk in de stad Rotorua op het noordelijke eiland van Nieuw-Zeeland zijn zeker vijf buitenlandse toeristen om het leven gekomen. Om hoeveel dodelijke slachtoffers het precies gaat, is nog onduidelijk. In het voertuig zaten volgens Britse en Chinese media 23 toeristen uit Aziatische landen, een chauffeur en gidsen. Twee mensen raakten zwaargewond en nog eens vier hadden lichte verwondingen.

De bus reed tijdens noodweer over een rijksweg door de Mamaku Ranges: een heuvelachtig gebied op het noordelijke eiland. Door nog onbekende oorzaak, kantelde het voertuig. De klap zou zo hard zijn geweest dat meerdere Chinezen op slag dood zouden zijn geweest. Na het drama zijn de gewonden met traumahelikopters en ambulances naar ziekenhuizen in de plaatsen Ngātira en Rotorua gebracht.

Omdat het vooral om dodelijke slachtoffers uit China gaat, is de Chinese diplomaat Liang Zhi in Nieuw-Zeeland afgereisd naar de rampplek om bijstand te verlenen aan slachtoffers. Volgens Zhi zijn in elk geval vijf Chinezen overleden. Een enkele gewonde zou nog in levensgevaar zijn. De lichtgewonden keerden na de crash terug naar het resort waar ze verbleven.

Rotorua is een populaire trekpleister op het noordelijke eiland van Nieuw-Zeeland vanwege de geothermische activiteiten in de bodem. Zo zijn geisers te zien, kokende modderpoelen en historische restanten van de Maori-cultuur. De politie heeft nog niet gemeld waardoor de bus kon kantelen. Het vermoeden bestaat dat de bus in een bocht moest uitwijken voor een wagen die vanuit de tegenovergestelde rijrichting moest inhalen. Tijdens die manoeuvre op het door regen spekgladde wegdek, in combinatie met mist, zou de chauffeur de macht over het stuur verloren zijn. De bestuurder zal worden ondervraagd en de verkeerssituatie geanalyseerd. Ook de overzeese toeristen zullen worden gehoord. Er zaten geen Nederlanders in de bus.

Volgens politiewoordvoerder Brent Crowe zal worden onderzocht of de toeristen in de middelgrote touringcar (met ruimte voor maximaal 36 passagiers) veiligheidsgordels droegen. Crowe stelt dat de chauffeur niet ernstig gewond raakte. Hij vermoedt dat het onderzoek enkele weken zal gaan duren. Pas daarna zal duidelijk worden of de chauffeur al dan niet aansprakelijk kan worden gesteld.