Zeker zes doden bij brand in hostel in hoofdstad Nieuw-Zeeland, nog zo’n elf mensen vermist

Bij een brand in een hostel in de Nieuw-Zeelandse hoofdstad Wellington zijn minstens zes doden gevallen. Gevreesd wordt dat het dodental verder oploopt, aangezien nog zo'n elf mensen worden vermist. ‘Dit is onze ergste nachtmerrie'.

De brand brak vannacht lokale tijd uit in hostel in het centrum van Wellington, waar vooral mensen voor langere tijd verbleven. De lokale brandweer kwam iets voor half één vannacht af op de brandmelding in het Loafers Lodge Hostel. Er woedde toen een brand op de derde verdiepingen van het vierlaagse gebouw. Op die verdieping zouden volgens ooggetuigen vooral veel ouderen verblijven.

Volgens Nick Pyatt van de brandweer zijn 52 mensen levend uit het gebouw gehaald, onder wie vijf mensen van het dak. ,,Helaas moet ik melden dat dit een incident is met meerdere dodelijke slachtoffers. Onze gedachten zijn bij de families van de slachtoffers en onze manschappen die mensen hebben gered en hebben proberen te redden’’, zegt Pyatt tegen lokale media. ,,Dit is onze ergste nachtmerrie. Erger dan dit kan niet.’’ Volgens Pyatt komt een brand als deze in Nieuw-Zeeland nauwelijks voor, misschien eens in de tien jaar.

Overlevenden beschrijven in lokale media hoe ze op handen en knieën door de met rook gevulde gangen kropen om zichzelf in veiligheid te brengen. Veel van hen werden wakker door het brandalarm, maar omdat het alarm wel vaker zonder reden afging, namen ze het niet meteen serieus. ,,Maar riep de buurman ‘brand! brand!’ en zag ik dat de hele gang vol rook stond”, beschrijft Chris, die er verbleef, aan New Zealand Herald. ,,Er was alleen nog maar zuurstof dichtbij de vloer en dat maakte het kruipen heel moeilijk. Het was ronduit eng.”

Nog elf vermisten

In het hostel zijn volgens lokale media 94 kamers en momenteel zouden er zo'n 92 mensen verblijven. Premier Chris Hipkins heeft aangegeven dat zeker zes mensen zijn omgekomen. Het dodental kan nog oplopen, aangezien nog ongeveer elf mensen worden vermist door de lokale autoriteiten.

De brandweer is nog steeds op zoek naar vermisten. Er bestaat enige vrees dat het dak van het gebouw zal instorten. De oorzaak van de brand is nog onbekend, maar lokale media melden dat de politie onderzoek doet naar mogelijk bewust aansteken van het vuur. New Zealand Herald meldt dat een veroordeelde brandstichter, die in het hostel verbleef, is verhoord door de politie. Hij ontkent het vuur te hebben aangestoken.

