Zeldzame geboorte in dierentuin: poema bevalt van albinowelpje

Belgische bergbeklim­mer (22) stort naar beneden en sterft in Zwitser­land

Een 22-jarige Belg is in Zwitserland overleden nadat hij in de bergen een verkeerd pad volgde en naar beneden stortte. Pas een dag later troffen de hulpdiensten zijn lichaam aan. Daarna duurde het nog verschillende dagen voordat de politie het slachtoffer kon identificeren.