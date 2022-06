Zelenski verschijnt als hologram op vier plaatsen tegelijk

De Oekraïense president Zelenski is vanmiddag live als driedimensionale hologramprojectie verschenen op vier technologiebeurzen tegelijk in Europa.

Hij riep de aanwezigen op meer steun te geven aan Oekraïne en nodigde techbedrijven uit zich alvast aan te melden voor de wederopbouw en modernisering van de digitale infrastructuur van het land.

Het was volgens de organisatoren het eerste liveoptreden als hologramprojectie van een oorlogsleider ooit. Het hologram werd om 17.20 uur opgenomen in Kiev en op hetzelfde moment gedeeld op vier toonaangevende tech-evenementen in Europa: The Next Web conferentie in Amsterdam, London Tech Week in Londen, VivaTech in Parijs en Brilliant Minds in Stockholm. Zo bereikte het volgens de organisatoren tegelijkertijd meer dan 50.000 mensen.

Het optreden van Zelenski duurde iets minder dan vier minuten. Hoewel een primeur en ongetwijfeld een technisch hoogstandje, leek het voor de 3000 aanwezigen in een snikhete zaal in Amsterdam eerlijk gezegd alsof de Oekraïense president vanuit een levensgrote open koelkast de zaal toesprak. Het maakte niet de overrompelende indruk die de hologram show van Abba volgens recensenten maakt. Maar via een bijbehorende linkje kon je via je smartphone de president ook in je woonkamer laten spreken.

,,Oekraïne is een kans voor een wereldwijde digitale revolutie”, zei hij. ,,Een kans voor elk technologiebedrijf en een kans voor elke visionair om hun waarde, vaardigheden, technologieën en ambities te tonen.”.

The Next Web Conference is een jaarlijkse bijeenkomst van de tech industrie en bedrijven daar direct omheen. Vandaag waren 6000 mensen bijeen op een industrieterrein in de voormalige Hemhavens, morgen is er nog een tweede dag.

