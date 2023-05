Zelensky roemt steun Duitsland: ‘Samen brengen we de vrede terug in Europa’

Het bezoek aan Duitsland, Zelensky’s eerste sinds het begin van de Russische invasie, begon afgelopen nacht. ‘Ik ben al in Berlijn’, meldde hij om 00.36 uur op Twitter, met daarbij in een notendop de voor hem belangrijkste programmapunten. ‘Wapens. Krachtig pakket. Luchtafweer. Wederopbouw. EU. Navo. Veiligheid.’ Vlak daarvoor was hij met een vliegtuig van de Duitse luchtmacht geland op de luchthaven Berlijn-Brandenburg (BER). De Airbus A319 had hem zaterdagavond opgehaald in Rome, na zijn bezoek aan president Sergio Mattarella, Giorgia Meloni en paus Franciscus.

Eenmaal in het Duitse luchtruim escorteerden twee Eurofighters van de Luftwaffe het toestel met Zelensky naar Berlijn. ‘Het is voor ons een grote eer de president van Oekraïne te mogen begroeten’, tweette het socialemediateam van de luchtmacht bij foto’s van de Airbus en een van de Duitse gevechtsvliegtuigen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Na de landing wekte een colonne politievoertuigen, limousines en zelfs een pantserwagen de indruk dat Zelensky over de weg naar zijn hotel in de binnenstad van Berlijn zou worden gebracht, maar volgens Duitse media was dat een ‘afleidingsmanoeuvre’. Om veiligheidsredenen - voor het bezoek is het hoogste veiligheidsniveau afgekondigd - werd de Oekraïense president met legerhelikopters naar het Bendlerblock gebracht, het hoofdkwartier van het Duitse ministerie van Defensie in de wijk Tiergarten. Het is tevens een gedenkteken voor het militaire verzet tegen Adolf Hitler, omdat in het gebouwencomplex aan het begin van de jaren 40 de moordaanslag op de Führer werd voorbereid.

Volledig scherm De Duitse bondspresident Frank-Walter Steinmeier kijkt toe als zijn Oekraïense ambtsgenoot Volodymyr Zelensky het gastenboek tekent in zijn ambtswoning slot Bellevue in Berlijn. © AFP

Militaire eer

Vanuit het defensiecomplex werd Zelensky naar verluidt over de weg naar een vlakbij gelegen hotel gebracht. De locatie is om veiligheidsredenen geheim gehouden. Zondagmorgen omstreeks 09.00 uur ontbeet de Oekraïense president volgens Bild am Sonntag niet in zijn hotel, maar in het nabijgelegen slot Bellevue, de ambtswoning van de Duitse bondspresident Frank-Walter Steinmeier (67). Het bezoek begon met het tekenen van het gastenboek, zo was te zien op foto’s.

In dat gastenboek bedankte Zelensky Duitsland voor zijn steun aan Oekraïne. ‘Tijdens de moeilijkste periode in de moderne geschiedenis van Oekraïne heeft Duitsland bewezen onze echte vriend en betrouwbare bondgenoot te zijn, die resoluut aan de kant van het Oekraïense volk staat in de strijd om vrijheid en democratische waarden te verdedigen’, schreef Zelensky in het Engels, zo was te zien op een foto die werd vrijgegeven door het kabinet van de bondspresident. ‘Samen zullen we winnen en de vrede terugbrengen in Europa.’

Quote Tijdens de moeilijk­ste periode in de moderne geschiede­nis van Oekraïne heeft Duitsland bewezen onze echte vriend en betrouwba­re bondgenoot te zijn Volodymyr Zelensky

Zelensky bedankte Steinmeier ook persoonlijk. ‘Dank u, meneer de bondspresident, voor uw persoonlijke steun aan Oekraïne en uw gastvrijheid’, schreef hij. Daarna bedankte de Oekraïense president de Duitse bevolking voor haar ‘fantastische solidariteit’. In het Duits schreef hij: ‘Bedankt Duitsland!’

Na de ontmoeting met Steinmeier volgde een ‘ontvangst met militaire eer’ door bondskanselier Olaf Scholz (64). In diens kantoor op de bovenste verdieping van de Bondskanselarij, met zicht op de Rijksdag, spraken beide bewindslieden ‘onder vier ogen’ met elkaar. Daarbij ging het vrijwel zeker over de onderwerpen die Zelensky al kort beschreef in zijn tweet: ‘Wapens. Krachtig pakket. Luchtafweer. Wederopbouw. EU. Navo. Veiligheid.’

Volledig scherm © AFP

Steunpakket

De Oekraïense president zal Scholz ongetwijfeld ook persoonlijk bedanken voor het militaire steunpakket ter waarde van 2,7 miljard euro. Het Duitse ministerie van Defensie kondigde haar tot nu toe grootste steunpakket aan Oekraïne zaterdag aan. Het gaat om de levering van luchtverdedigingssystemen, gevechtstanks en pantservoertuigen, artilleriemunitie en verkenningsdrones. ,,Met deze waardevolle bijdrage van dringend nodig militair materieel laten we eens te meer zien dat Duitsland zijn steun serieus neemt”, zei defensieminister Boris Pistorius.

Karel de Grote-prijs

Na de gesprekken met bondskanselier Scholz en een gezamenlijke lunch, wordt Zelensky volgens Bild met het Duitse regeringstoestel naar Aken gevlogen. ‘De luchtmacht zorgt ervoor dat de route veilig is’, luidt het. In de stad, zo’n 5 kilometer verwijderd van Vaals, neemt hij de Karel de Grote-prijs in ontvangst. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan personen of organisaties voor hun verdiensten ter bevordering van de Europese eenwording.

Aken was in de vroege middeleeuwen het centrum van het rijk van Karel de Grote. Hij geldt als de eerste stichter van het ‘Europese avondland’. Eerdere prijswinnaars waren onder anderen Konrad Adenauer, de eerste bondskanselier van Duitsland na de Tweede Wereldoorlog, de Britse premier Sir Winston Churchill, de Franse minister van Buitenlandse Zaken Robert Schuman (grondlegger van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, de EGKS) en de Commissie van de Europese Gemeenschap.

Bekijk hier het bezoek van Zelensky in Rome:

Bekijk hier onze video’s over de oorlog in Oekraïne: