Zelfdoding dolfijn Mosa (7): gevolg van opspelende hormonen of dierenmishandeling?

Curaçao treurt om het overlijden van dolfijn Mosa (7). De tuimelaar is één van de vijf dolfijnen die in juni na veel commotie van Curaçao werd overgebracht naar Saoedi-Arabië. Daar, in het Fakieh Aquarium in Jeddah, zwom ze met hoge snelheid tegen de rand van het bassin aan.

Mosa stierf door een grote hoeveelheid bloed in haar longen. Het overbrengen van de dolfijnen naar Jeddah was zeer tegen de zin van Animal Rights. ,,Het houden van zulke grote en intelligente dieren in kleine bassins is een gruwelijke vorm van mishandeling’’, stelt campagnecoördinator Anna Krijger. ,,Het is bekend dat dolfijnen onder deze omstandigheden bewust of onbewust automutileren of zichzelf van het leven beroven. Bovendien is de suggestie dat het dier zo’n last had van haar hormonen dat ze zichzelf iets wilde aandoen, volledig uit de lucht gegrepen.”

Die laatste verklaring komt van woordvoerder Elior Boeldak van het Curaçao Sea Aquarium Park, dat Mosa en vier andere dolfijnen verkocht aan het Fakieh Aquarium. ,,Het is best wel gebruikelijk dat vrouwelijke dolfijnen tussen de 6 en 10 jaar komen te overlijden op het moment dat ze beginnen te ovuleren, het moment dat ze volwassen zijn en baby’s kunnen maken,’’ vertelt hij op de Curaçaose radiozender Dolfijn.fm. ,,Dat hebben we hier ook ondervonden, met andere dolfijnen. Het is verdrietig, maar zulke dingen gebeuren met dieren.’’

Quote Het is verdrietig, maar zulke dingen gebeuren Elior Boeldak, Curaçao Sea Aquarium Park

Boeldak wijst er juist op dat Animal Rights niets kan weten over de doodsoorzaak van Mosa, omdat de organisatie het autopsierapport niet heeft ingezien. Animal Rights begon een rechtszaak over de verkoop van de vijf dolfijnen. De rechter bepaalde in juni dat de dieren het eiland alleen mochten verlaten als de vergunningen in orde waren en dat was het geval. De inhoudelijke behandeling van de zaak staat voor 7 september op de rol. Krijger: ,,Voor Mosa is het nu te laat, maar voor de overgebleven vier dolfijnen in Jeddah en alle andere dolfijnen die wereldwijd in gevangenschap worden gehouden voor entertainment is deze zaak van levensbelang.’’

De beslissing van het Curaçao Sea Aquarium om het aantal dolfijnen te reduceren, heeft onder meer te maken met de slechte financiële situatie van het park als gevolg van de coronapandemie. Ook was de populatie dolfijnen te groot geworden, volgens de organisatie. Daarom zijn drie vrouwelijke en twee mannelijke dolfijnen in de leeftijd tussen 5 en 10 jaar verkocht.

Animal Rights was tegen de overplaatsing omdat de omstandigheden in het ‘betonnen aquarium’ in Jeddah slechter zouden zijn dan op Curaçao. In het nieuwe onderkomen leven de dieren volgens de organisatie in een zwembad met chloorwater en zorgen zandstormen uit de omliggende woestijn voor overlast.