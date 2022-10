Zes aanhoudingen na vondst 12-jarig meisje in reiskoffer in Parijs: ‘Ze was helemaal niet op haar gemak’

De Franse politie heeft zes mensen aangehouden in verband met de vondst van een dood 12-jarig meisje in een reiskoffer vrijdagavond. Volgens getuigen was het meisje, Lola genaam, ‘helemaal niet op haar gemak’, toen ze vrijdag thuiskwam van school en vergezeld werd door een 20-jarige vrouw, de hoofdverdachte in de zaak. ,,De vrouw gebaarde naar het meisje dat ze moest komen”, vertelt een ooggetuige. ,,Ze zag er een beetje gek uit.”

Het lichaam van de 12-jarige Lola werd vrijdag omstreeks 23.20 uur aangetroffen door een dakloze man in de buurt van het appartementsgebouw waar het meisje woonde, in het 19e arrondissement van Parijs. Het lichaam zat opgerold in een grote reiskoffer. Het kind was in doeken gewikkeld en vastgebonden aan haar handen en voeten. Eerder op de dag hadden de ouders van Lola haar als vermist opgegeven.

Uit de autopsie is gebleken dat Lola door verstikking is gestorven. Ze had verwondingen aan haar keel en op haar lichaam waren de cijfers ‘0' en ‘1' geschreven. De politie zou onderzoeken of het meisje mogelijk slachtoffer is geworden van orgaanhandel.

Lola’s vader, die als conciërge in het appartementsgebouw werkt, had op bewakingsbeelden gezien dat zijn dochter vrijdagmiddag wel naar huis was gekomen. Ze was niet alleen, maar werd vergezeld door een vrouw van in de 20. ,,De vrouw gebaarde naar het meisje dat ze moest komen. Lola leek helemaal niet op haar gemak”, verklaarde een buurvrouw tegenover de krant Le Parisien.

Volledig scherm Een boeket bloemen met een kaartje waarop staat “Rust in vrede, Lola. Veel moed aan de familie”, aan het appartementsgebouw waar het meisje woonde. © AFP

Een andere buurtbewoner vertelt hoe de 20-jarige vrouw er ‘een beetje gek’ uitzag. ,,Ik zag hoe ze telkens naar binnen en buiten liep, ze was alleen. Ongeveer een halfuur later zag ik haar met de reiskoffer, ze praatte met iedereen die passeerde”, klinkt het. ,,Ze kon de koffer amper dragen. Die zag er wel zwaar uit, maar was vrij dun. Niemand zou denken dat er een lichaam in zat”, aldus een buurman. De vrouw liet de koffer volgens hem zelfs even voor een café staan, terwijl ze aan de overkant van de straat een croissant ging kopen. ,,Alsof er niets aan de hand was.” Ook zou de vrouw nog hulp hebben gevraagd aan voorbijgangers om de zware koffer naar haar auto te brengen.

Volgens de Franse krant Le Parisien heeft de politie zes mensen opgepakt, onder wie de 20-jarige vrouw. Ook de dakloze man die de lugubere ontdekking deed, is aangehouden. Hoewel hij niet verdacht is van betrokkenheid bij de moord, wil de politie hem wel ondervragen. Welke rol de anderen in de zaak hebben, is niet bekend.

Op sociale media zorgde een tweet van de Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin nog voor veel ophef. De ochtend nadat het lichaam van Lola gevonden was, vertelde de minister op Twitter over de leuke avond die hij in het theater had doorgebracht. ,,Wie nog niet beseft dat songwriters de nieuwe dichters zijn, moet zich haasten om @JPRouve te zien in het Théâtre Antoine in Parijs. Dat geldt ook voor de anderen!”, aldus Darmanin.

Een golf van negatieve reacties volgde al snel. ,,Onfatsoenlijk. We verwachten wel iets meer van onze minister van Binnenlandse Zaken dan een aanbeveling om naar het theater te gaan. Onze gedachten gaan uit naar Lola’s ouders en familie”, reageerde iemand. ,,Een tienermeisje is vandaag op brutale wijze vermoord, maar onze minister zingt”, hekelde een ander persoon.

