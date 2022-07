Zes doden bij bestorming hoofdkwartier VN-missie in oosten van Congo

Volgens de politie van de provincie Noord-Kivu waren de aanvallers criminelen, die misbruik maakten van de demonstraties tegen de aanwezigheid van VN-blauwhelmen in Congo. Maatschappelijke organisaties en de partij van president Felix Tshisekedi hadden tot de demonstraties in Goma opgeroepen, nadat de voorzitter van de Senaat midden juli de VN-missie Monusco gevraagd had Congo te verlaten.

De VN-missie is al meer dan 20 jaar in het noordoosten van Congo gestationeerd. Het gaat om de grootste vredesmissie ter wereld. In het Centraal-Afrikaanse land zouden volgens de Verenigde Staten zowat 130 verschillende gewapende groepen actief zijn, waarbij het vele van hen te doen is om de controle over de waardevolle grondstoffen in het land, zoals koper, kobalt, goud en diamanten. Congo telt ongeveer 90 miljoen inwoners.