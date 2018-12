Zes doden bij paniekuitbraak in Italiaanse discotheek

Het drama vond plaats tegen 1.00 uur vannacht, het begin van het feest van Maria’s Onbevlekte Ontvangenis dat op 8 december wordt gevierd. De slachtoffers werden onder de voet gelopen. Het zijn drie meisjes en twee jongens in de leeftijd van 14 tot 16, en een moeder (39) die haar kind begeleidde. Meer dan honderd mensen raakten in het gedrang gewond, van wie er dertien slecht aan toe zijn.



In de discotheek Lanterna Azzurra in het plaatsje Madonna del Piano waren ongeveer duizend, vooral jonge bezoekers op de been. Ze waren daar voor een optreden van Sfera Ebbasta, een van de populairste rappers van Italië. Volgens een getuige was een van de nooduitgangen geblokkeerd. Een ander zegt dat in het gedrang een muur is bezweken.



De Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken, Matteo Salvini, heeft een onderzoek aangekondigd. ,,Mensen mogen zo niet sterven”, zei hij. Salvini ziet het als zijn plicht degenen te vinden ,,die uit boosaardigheid, domheid of hebzucht een feestavond hebben veranderd in een tragedie”.