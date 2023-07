Zes doden na aanval in Chinese kleuterschool, verdachte (25) vast

Georgisch Legioen strijdt mee in Oekraïne: ‘We nemen alleen de besten aan’

In het Oekraïense leger vechten niet alleen Oekraïense soldaten. De oorlog tegen Rusland trekt een bont gezelschap van mannen uit de hele wereld. Een van hen is Mamuka Mamulashvili, de leider van het Georgisch Legioen, die altijd een schoon uniform aan heeft. Experts over wat hem en de andere strijders uit het buitenland drijft. ,,Het is eigenlijk een soort sociale beweging geworden.”