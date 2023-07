Zes doden na aanval in Chinese kleuterschool, verdachte (25) zit vast

,,De slachtoffers zijn een leraar, twee ouders en drie kinderen en er is een verdachte gearresteerd”, zei een woordvoerder van het bestuur van de stad in de provincie Guangdong. Ze kon geen details geven over de leeftijd of de identiteit van de slachtoffers en het wapen dat de aanvaller gebruikte.

Eerdere aanvallen

Vuurwapenbezit door burgers is in China niet toegelaten. In het land kwamen eerder dodelijke aanvallen met steekwapens voor die specifiek gericht waren op scholen. Zo doodde een messentrekker in april 2021 twee kinderen in een kleuterschool in de zuidelijke regio Guangxi. Bij de aanval vielen ook achttien gewonden. In juni 2018 stak een man een mes twee basisschoolleerlingen dood in Sjanghai, wat China schokte. De 29-jarige dader werd in december 2020 geëxecuteerd.