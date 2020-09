Zestien doden na gaslek in Chinese mijn

Het gaat om de mijn van Songzao, op zo'n 1800 kilometer van Peking. Volgens een Chinees persbureau zou een lopende band vanochtend in brand zijn gevlogen, wat zorgde voor een flinke hoeveelheid koolmonoxide. Dit is bij inademing zeer giftig.

Zestien mijnwerkers overleden als gevolg van het gaslek. Eén persoon kon levend uit de mijn gehaald worden en ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Zo'n honderd reddingswerkers zijn afgereisd naar het gebied om ondersteuning te bieden. Zij doen onderzoek naar het incident.

China is vaker het toneel van dodelijke mijnongevallen, omdat het land zich niet altijd aan de strikte veiligheidseisen houdt. In november 2019 kwamen er zeker 15 mijnwerkers om bij een gasexplosie in een mijn in de provincie Shanxi. De autoriteiten weten die explosie aan illegale activiteiten. In datzelfde jaar overstroomde ook een mijn in Yibin. Hulpdiensten konden meerdere mijnwerkers redden.