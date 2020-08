Zestien passagiers besmet op ‘debaclevlucht’ TUI uit Griekenland: ‘We zijn erg boos’

Een andere passagier, Lee Evans, bevestigt dat er sprake was van een foutenfestival. „Er waren mensen die van stoel ruilden. Er was amper toezicht op wat de passagiers deden aan boord.” Hij en zijn gezin schrokken zich rot toen ze het bericht binnenkregen dat ze verplicht in quarantaine moeten. „Iemand moet ter verantwoording worden geroepen”, klinkt het.



Dat het personeel laks reageerde op het negeren van de coronaregels, bevestigt ook een andere passagier. ,,Ik heb de afgelopen zes weken elf keer met verschillende luchtvaartmaatschappijen gevlogen. Alle vluchten waren in orde, behalve deze van TUI. We trokken bij de medewerkers diverse keren aan de bel dat passagiers hun masker afdeden, maar niet één keer werd er ingegrepen. Dat heb ik nog niet eerder meegemaakt”, zegt de passagier, die tevens beweert dat hij gebruikte doekjes in de zak van zijn stoel heeft gezien. ,,Het vliegtuig was dus ook niet schoon.”