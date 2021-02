Zette Trump aan tot bestorming Capitool? Senaat begonnen aan proces met videocompilatie

Voor zijn rol in de aanloop naar het geweld is Trump aangeklaagd in een afzettingsprocedure in het Huis van Afgevaardigden toen hij nog in functie was. De Senaat buigt zich nu over de vraag of hij schuldig is. Het wordt naar verwachting een kort proces, met mogelijk volgende week al een conclusie. Voor een veroordeling bestaat vermoedelijk niet genoeg steun.



Beide partijen hebben weinig trek in uitgebreide getuigenverhoren. Met emotionele, beknopte videobeelden die elke Amerikaan kan bekijken denken de overwegend Democratische voorstanders van impeachment burgers en Congresleden beter te kunnen overtuigen van Trumps schuld.