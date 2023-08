Zeven gewonden bij Belgisch kermisdrama nadat veiligheidsbeugel van ‘vliegend tapijt’ los schiet

Met videoZeven personen zijn zondag gewond geraakt bij een ongeval met een kermisattractie in de Waalse plaats Manage. Ze zouden op 3,5 meter hoogte uit de attractie Rock’n’Roll geslingerd zijn toen een veiligheidsbeugel losraakte. Eén persoon verkeert in levensgevaar.

Het ongeval gebeurde zondagnamiddag op de Place de la Hestre in Manage, een gemeente in de Belgische provincie Henegouwen. Burgemeester Bruno Pozzoni meldde dat zeven personen gewond zijn geraakt. Ze zijn allemaal bij bewustzijn naar het ziekenhuis gebracht, één slachtoffer verkeert in levensgevaar.

De attractie Rock’n’Roll is een soort ‘vliegend tapijt’. Daarbij zitten de passagiers horizontaal op een platform dat wordt meestal gedragen door 1, 2 of 4 armen die kunnen zorgen voor rotatie. Hierdoor maken de inzittenden een voorwaartse of achterwaartse beweging. Een vliegend tapijt draait niet ondersteboven.

Uit attractie geslingerd

Getuigen vertelden aan lokale media dat de mechanische arm op het moment van het drama in de lucht hing. Eén persoon werd uit de attractie geslingerd, de anderen vielen op het platform. Vier slachtoffers zouden meerdere breuken hebben opgelopen. Een jonge vrouw zou zwaargewond zijn.

De exacte oorzaak is nog niet duidelijk. De politie is een onderzoek gestart. Volgens Sudinfo lijkt het erop dat de attractie technisch gekeurd en dus in orde was.

Bij deze attractie schoot een veiligheidsbeugel los, waardoor de passagiers eruit vlogen. © Comité des Fêtes de La Hestre