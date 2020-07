Zeven jongeren vermoord aangetroffen bij meer in Panama

Kanye West houdt eerste campagne­bij­een­komst als presidents­kan­di­daat

3:23 De Amerikaanse rapper Kanye West heeft zondag in North Charleston in de staat South Carolina, zijn eerste campagnebijeenkomst voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen gehouden. Of zijn kandidatuur serieus is of slechts een publiciteitsstunt, werd na de bijeenkomst nog steeds niet duidelijk.