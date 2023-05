Zeven lichamen, onder wie minderjarige meisjes, gevonden op erf veroordeelde verkrachter in VS

Man uit Texas die vijf buren doodschoot, werd al vier keer het land uitgezet

De man die ervan wordt verdacht afgelopen vrijdag vijf buren te hebben doodgeschoten omdat ze klaagden over geluidsoverlast, is in het verleden al vier keer door de Amerikaanse immigratiedienst het land uitgezet. De 38-jarige Francisco Oropeza, oorspronkelijk uit Mexico, is nog altijd op de vlucht voor de politie.