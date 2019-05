Zeven Parijse brandweermannen opgepakt wegens verkrachting Noorse studente

De mannen, die zaterdagavond geen dienst hadden, zouden zeker drie vrouwen rond vier uur ‘s morgens mee terug hebben genomen naar hun kazerne in het veertiende arrondissement. Een van de vrouwen diende een klacht in bij de politie. Dat wordt bevestigd door de procureur van Parijs, die een onderzoek is gestart.

Volgens de studente zou ze in het gezelschap van een van de brandweermannen rond 04.00 uur zijn teruggekeerd naar de kazerne. De vrouw zou hebben bevestigd dat ze daar met haar instemming seks hadden. Vervolgens zouden er zes of zeven andere brandweermannen bij zijn gekomen en haar verkracht hebben, aldus Le Parisien. De studente heeft zich vervolgens opgesloten in de toiletten, waar ze ‘s ochtends door een vriendin ‘in shock’ werd teruggevonden.

Schorsingen

De mannen zijn voor de duur van het onderzoek geschorst. Dat zegt luitenant Gabriel Plus aan Le Parisien. ,,Dit kan niet worden getolereerd en deze daden gaan in tegen de waarden van de Parijse brandweer, wiens leden als voorbeelden moeten dienen, wat de overgrote meerderheid gelukkig ook is. Als de beschuldigingen van verkrachting bewezen worden, zullen we zeer streng optreden’’, verklaarde Plus.