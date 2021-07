Zevende presidentskandidaat opgepakt in Nicaragua

De naar eigen zeggen centrumrechtse Vidaurre is nu een van de laatste slachtoffers van de arrestatiegolf waarin sinds begin vorige maand in totaal 28 oppositieleden zijn gearresteerd. Hen wordt ondermijning van de ‘soevereiniteit en onafhankelijkheid’ van het land ten laste gelegd, op basis van een omstreden wet die volgens critici is ontworpen om president Daniel Ortega’s tegenstanders monddood te maken.