Zeventien mensen opgepakt om oliediefstal Shell

Charmeoffensief levert Turkse president weinig op: EU-lidmaatschap onrealistisch

6:36 President Erdogan en zijn minister van Buitenlande Zaken hoopten met hun charmeoffensief in Frankrijk en Duitsland de relatie met Europa nieuw leven in te blazen. Maar boodschap is duidelijk: lidmaatschap van de EU is niet realistisch.