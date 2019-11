Ziekenhuizen in Hongkong hebben handen vol aan betogers van universiteit

De afgelopen dagen hadden zich honderden jonge betogers verschanst in de universiteit, die is omsingeld door de politie. Die meldt dat maandag bijna 1500 traangaspatronen en 1391 rubberkogels zijn afgevuurd. De autoriteiten zeggen dat universiteiten die zijn bezet dienst doen als ‘wapenfabrieken’ waar betogers onder meer brandbommen in elkaar knutselen.



De meeste demonstranten zouden inmiddels zijn vertrokken uit PolyU. Er bevinden zich naar schatting nog zo'n honderd demonstranten in de instelling. De politie meldt dat op en rond de universiteit zo'n 1100 mensen zijn gecontroleerd. Zij zijn opgepakt of hun persoonlijke informatie is genoteerd. Dat laatste gebeurde bij minderjarigen die onder begeleiding van docenten het gebouw verlieten.