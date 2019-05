Zij lopen zich warm om May op te volgen

Je zou zeggen: niemand wil de baan van Theresa May. Want: ruzie, slapeloze nachten en een hoop gedonder in eigen land en in Europa zijn gegarandeerd voor de volgende premier van Groot-Brittannië. Toch zijn er genoeg kandidaten. Dit zijn de belangrijkste kanshebbers.

Boris Johnson

Volledig scherm Boris Johnson. © AP

Alexander Boris de Pfeffel Johnson is de meest ambitieuze en - onder een groot deel van het Conservatieve voetvolk - ook de meest geliefde kandidaat voor de opvolging van Theresa May. De 54-jarige oud-journalist, spektakelpoliticus en ex-minister van Buitenlandse Zaken gaat als een van de favorieten de leiderschapsrace in. De verwachte hoge score van Nigel Farage’s Brexit Party bij deze Europese verkiezingen zal partijstrategen alleen maar sterken in hun idee dat de toon van Farage nu het best verkoopt.



En dus is Johnson de aangewezen man om Farages stemmen terug te winnen. ‘Bojo’ neemt het niet zo nauw met de waarheid, is altijd in voor een grap of een opzienbarende uitspraak. Als hij het tot de laatste twee kandidaten in de eindronde schopt, zal hij winnen, voorspelt de Financial Times. En de voormalige burgemeester van Londen gaat dan voor een harde brexit terwijl velen in de hoofdstad daar niets van willen weten. De kans dat Groot-Brittannië met hem als premier nieuwe concessies los krijgt in Brussel lijkt minimaal.



Johnson maakte vorig jaar bekend dat hij na 25 jaar huwelijk ging scheiden van zijn tweede vrouw Marina Wheeler. Hij was verwikkeld in processen vanwege een buitenechtelijke dochter van tien.

Michael Gove

Volledig scherm Michael Gove. © Reuters

Milieuminister Gove was naast Boris Johnson een van de vooraanstaande brexiteers tijdens de campagne voor het referendum in 2016. De 51-jarige oud-journalist, schrijver en ex-minister van Onderwijs is een doorpakker die niet van polderen houdt en dus ruzie kreeg met ongeveer iedereen in het onderwijs.



Gove heet ook een briljant strateeg te zijn, is zeer gelovig en ook iemand die er niet voor terugdeinst bondgenoten een loer te draaien. Zowel oud-premier David Cameron als Boris Johnson kreeg de figuurlijke dolk in de rug. Zeer calculerend in zijn manoeuvres naar een harde brexit, vooral om zijn grote rivaal Johnson de loef af te steken. Gove heet eventueel wel aanvaardbaar voor gematigde Conservatieven, aldus Britse commentatoren. Getrouwd met bekende columniste Sarah Vine van de Daily Mail.

Sajid Javid

Volledig scherm Sajid Javid. © AP

Minister van Binnenlandse Zaken en ex-bankier. Een held binnen de Conservatieve Partij omdat Javid ‘bewijst’ dat de Tories geen eliteclub vormen, maar van het volk zijn. De zoon van een Pakistaanse buschauffeur in Londen laat zien dat de Conservatieven iedereen die hard wil werken een eerlijke kans geven, zo klinkt het.



Javid (50) was een twijfelende ‘remainer’ en wilde in de EU blijven als dat was gekoppeld aan een strikter immigratiebeleid. Hij is de man die het Britse staatsburgerschap ontnam aan een schoolmeisje dat naar het kalifaat van IS was vertrokken en dat vol spijt wilde terugkomen. Niet praktiserend moslim, ontvangt vaak haatmail van racisten. Nu is hij een verklaard brexiteer.

Jeremy Hunt

Volledig scherm Jeremy Hunt. © EPA

Aanvankelijk was de 52-jarige minister van Buitenlandse Zaken pro-EU, maar hij liet zich na het referendum zien als hartstochtelijk brexiteer. Niet altijd gelukkig in zijn uitspraken bijvoorbeeld toen hij in Slovenië verklaarde dat dat land een ‘vazalstaat van de Sovjet-Unie was geweest’.



Binnen de partij heerst enig wantrouwen over hoe hij van Europeaan plots een uitgesproken brexiteer kon worden. Hunt denkt echter dat hij de gespleten partij achter zich kan verenigen. Man uit het zuiden, spreekt vloeiend Japans, is getrouwd met een Chinese en vagelijk verwant aan koningin Elizabeth.

Dominic Raab

Volledig scherm Dominic Raab. © AP

Oud-minister van Brexitzaken en altijd een uitgesproken euroscepticus. De 45-jarige advocaat, zoon van een Tsjechische vader die vluchtte voor de nazi’s, schiet weleens uit de bocht met ondoordachte uitspraken bijvoorbeeld toen hij geen idee bleek te hebben van het belang van de haven van Dover voor de handel met de EU. Liet Theresa May al snel vallen. Raab, getrouwd met een Braziliaanse en in het bezit van een zwarte band karate, is nog meer brexit dan Boris Johnson.

Amber Rudd

Volledig scherm Amber Rudd. © AFP

De enige vrouw die volgens kenners echt een kans maakt. Minister van Arbeid en Pensioenen, Rudd (55) is pro-EU. Volgens partijgenoten te soft naar Brussel. Rudd is inderdaad zeer tegen een no deal- brexit, net als Theresa May dat was.



Rudd is deels van koninklijke bloede want een nakomeling van een minnares van koning Charles II (1630-1685). Moest vorig jaar aftreden in schandaal over het geplande terugsturen van nakomelingen van Britten die destijds uit het Caribisch gebied naar Groot-Brittannië waren gekomen. Gescheiden van de schrijver A.A. Gill.

Matt Hancock

Volledig scherm Matt Hancock. © AFP

Minister van Volksgezondheid en met zijn 40 jaar de benjamin in het kabinet. Zoon van een softwaretycoon. Econoom die eerst in de EU wilde blijven, maar nu ijvert voor een brexit. Man van de toekomst, eerste Lagerhuislid met een eigen app en meest geschikt indien de Conservatieven schoon schip willen maken. Maakte bekend te lijden aan dyslexie.