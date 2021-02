Zo lang duurt de lockdown in andere Europese landen nog (en dit zijn de andere maatregelen)

Update Russische oppositie­lei­der Navalny 3,5 jaar de cel in

18:35 De Russische oppositieleider Aleksej Navalny gaat 3,5 jaar de gevangenis in. De rechter in Moskou heeft de voorwaardelijke gevangenisstraf die hij in 2014 opgelegd kreeg omgezet in een onvoorwaardelijke straf.