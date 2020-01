Zo luidde de wereld het nieuwe jaar in

Australië

Het inluiden van het nieuwe jaar is in bijna ieder land een feestelijk moment. Maar wanneer dat gebeurt, kan vanwege de tijdzones flink wat uren schelen. Australië is altijd één van de eerste landen waar het nieuwe jaar wordt ingeluid. Veel mensen verzamelden zich weer bij de Sydney Harbour Bridge en het Sydney Opera House voor een spectaculaire vuurwerkshow.

Volledig scherm © EPA

Volledig scherm © EPA

China

In China werd op één van de plekken waar in 2022 de Olympische Spelen worden gehouden een groot nieuwjaarsfeest georganiseerd waar veel mensen op af kwamen. In Hong Kong verliep de jaarwisseling ondertussen minder sfeervol. Betogers gingen weer massaal de straat op.

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm Betogers in de straten van Hong Kon © AFP

Europa

Het nieuwe jaar werd in Europa goed ingeluid. Mensen genoten massaal van vuurwerkshows bij onder andere het London Eye in Londen, de Arc d’ Triomph in Parijs en boven het Parthenon in Athene.

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © AFP

Brazilië

De Copacabana stond afgeladen vol in Rio de Janeiro om het nieuwe jaar in te luidden met uitzicht op de gigantische vuurwerkshow

Volledig scherm © REUTERS

New York

In New York verzamelden mensen zich traditiegetrouw weer op Times Square om samen te wachten tot ‘the ball drops'. Dat geeft de start van het nieuwe jaar aan. Tijdens het wachten tot het zo ver was, genoten de bezoekers onder andere van een optreden van Post Malone.

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © Ben Hider/Invision/AP