Zoals in de film: maffiabaas ontsnapt met geknoopte lakens uit zwaar bewaakte gevangenis

Marco Raduano ging ervandoor in een trainingspak. De man zat een gevangenisstraf uit van 18 jaar vanwege onder meer de handel cocaïne. De bende aan wie hij leiding gaf, staat erom bekend de schedels van hun slachtoffers volledig te verbrijzelen, om een waardige begrafenis in de weg te zitten.

Raduano zat nog maar sinds 2018 in de cel, maar vanwege zijn voorbeeldige gedrag wist hij een baantje te versieren in de bibliotheek van de gevangenis. Hij slaagde er op een of andere manier in de werkverdeling van het personeel vast te krijgen en wist zo het ideale tijdstip voor zijn ontsnapping te kiezen.

Personeelstekort

Die werd gefilmd door beveiligingscamera’s, maar door een onbemande plaats in de centrale voor de cipiers werd dat werd pas twee uur later opgemerkt. Toen was de vogel al lang gaan vliegen. ,,Het lijkt erop dat alles al in gereedheid was gebracht en dat de ontsnapping al een tijd goed gepland was”, zegt vakbondsleider Giovanni Villa tegen ‘The Telegraph’. De vakbond klaagt het tekort aan personeel aan. De ontsnapping is intussen wereldnieuws.