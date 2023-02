Zoekgeraakte minuscule capsule met gevaarlijke radioactieve stof teruggevonden in Australië

Agenten lijken straatje schoon te vegen: politierap­port dood Tyre Nichols klopt niet met beelden arrestatie

In de Amerikaanse stad Memphis zijn meer beambten van de politie en de brandweer geschorst vanwege de schokkende dood van Tyre Nichols (29). Hij werd op 10 januari in elkaar geslagen door vijf agenten van de omstreden Scorpion-straatbrigade van de lokale politie. Vanmiddag is in een kerk in Memphis de uitvaartdienst voor Nichols.

31 januari