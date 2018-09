Zoekgeschiedenis verraadt plannen van moeder die kinderen om het leven bracht

De 23-jarige Amerikaanse Stephany LaFountain staat terecht voor de moord op haar twee kinderen. Het verdachte overlijden van haar tweede kindje in 2017 maakte het overlijden van het eerste kindje in 2015 verdacht. Mede dankzij de zoekgeschiedenis ontdekte de politie dat er kwade opzet in het spel was.

Ze werd op 30 augustus gearresteerd en wacht nu haar proces af. LaFountain riskeert een gevangenisstraf van 99 jaar.

Op 20 november 2017 belde Stephany LaFountain de hulpdiensten vanuit haar woonplaats, de militaire basis van Fairbanks in de Amerikaanse staat Alaska waar haar man gestationeerd was. Haar kindje van 13 maanden oud had ademhalingsproblemen. Ze belde in paniek haar schoonfamilie op, vertelde hen dat ze haar kind probeerde te beademen en lichtte ook haar man in, die snel naar huis kwam. Het kindje werd met een helikopter naar een ziekenhuis gebracht, waar het vier dagen later stierf door te weinig zuurstoftoevoer naar de hersenen.

Uit de autopsie bleek dat de peuter kerngezond was: geen ziektes, geen verwondingen, geen genetische afwijkingen. Het kind was een verstikkingsdood gestorven. In hun onderzoek stuitte de politie vervolgens op een verdacht feit: het was niet de eerste keer dat een kind van LaFountain op die manier was gestorven.

Op 15 september was LaFountains eerste kindje, dat toen vier maanden was, overleden. Het kindje, dat ze met een man uit een vorige relatie had, kreeg ook ademhalingsproblemen en de schoonfamilie werd op dezelfde manier op de hoogte gebracht. De doodsoorzaak was onbepaald maar het lichaam vertoonde tekenen van verstikking.