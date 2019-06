Zoektocht in Australië voorbij: Belgische backpacker Théo (18) niet gevonden

Iran-ge­zant VS praat in Sau­di-Ara­bië over conflict

10:06 De speciale gezant van de VS voor Iran, Brian Hook, heeft in Saudi-Arabië gesproken met onderminister van Defensie prins Khalid bin Salman. Het bezoek valt samen met sterk oplopende spanningen tussen Iran en de VS. Amerikaanse media meldden vandaag dat president Trump op het laatste moment luchtaanvallen op Iran zou hebben afgeblazen.