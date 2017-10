Zonder onze brandstof geen missie tegen IS

De jachtvliegers hebben de peut keihard nodig om die ene genadeklap uit te delen in het gevecht op de grond als dat nodig is. Zij gooien de bommen die bij IS dood en verderf zaaien. Hoewel Fred en zijn drie collega's er met hun neus boven vliegen, krijgen ze er nauwelijks iets van mee. Op veilige hoogte en ver weg bij eventuele dreiging maken ze hun rondjes tot ze net genoeg kerosine over hebben om zelf terug te komen op de basis. ,,Het gevaarlijkste moment van de dag is voor ons het ritje met de auto van de slaapplaats naar het toestel en vice versa'', grapt Fred. Niet dat hij daar om maalt; hij beseft als geen ander hoe belangrijk zijn eigen werk is. Sinds de start van de missie op 1 augustus tankten ze ruim 550 toestellen in de lucht vol. Meer dan 3 miljoen liter kerosine pompten ze over. Zonder hen waren de bommengooiers kansloos tegen IS. Moesten ze elke twee tot drie uur terugkeren naar de basis om bij te tanken en bleef er voor het echte werk hooguit een half uur over, rekent Fred voor.



'Nobody kicks ass, without tanker gas,' noemen de 'vliegende pompbedienden' dat onder elkaar. En met die trots stapt Fred ook deze morgen weer in de 'Prins Bernhard', zoals zijn toestel heet. Want de strijd is allerminst gestreden weten ze hier in Koeweit, al lijkt dat misschien wel zo met de recente val van IS-bolwerken Raqqa en Mosul. De KDC-10, een omgebouwd toestel van het inmiddels ter ziele Martinair, is nog net zo druk als toen ze in augustus aan de klus begonnen. ,,Wij zien weliswaar niet de intensiteit van de oorlog. Maar wel dat het aantal gevechtsvliegtuigen boven het strijdgebied constant blijft'', zegt gezagvoerder Fred.