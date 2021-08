Zoontje (5) medewerker Britse ambassade sterft na val uit hotelraam, was net ontsnapt aan taliban

Een 5-jarig jongetje uit het Britse Sheffield is woensdag om het leven gekomen na een flinke val uit een raam van een hotelkamer. Het gaat om de zoon van een Britse ambassademedewerker in Kaboel, die nog maar net met zijn gezin in veiligheid werd gebracht vanwege de onveilige situatie in Afghanistan. „Ik hoorde de moeder roepen: ‘Mijn zoon, mijn zoon’.”

De Britse Afghaan Omar Majeedi is sinds december 2020 als humanitair hulpverlener verantwoordelijk voor Afghaanse migranten die naar Kaboel terugkeerden. Majeedi, zijn vrouw en hun drie zoons en twee dochters werden een paar weken geleden geëvacueerd toen duidelijk werd dat de taliban het land probeerden over te nemen.

Het gezin moest vanwege de coronarichtlijnen eerst in quarantaine in Manchester, en werd vervolgens dankzij een vluchtelingenorganisatie opgevangen in het OYO Metropolitan Hotel in Sheffield, ten oosten van Manchester. Het hotel biedt aan zeker tien andere Afghaanse gezinnen tijdelijk onderdak vanwege de machtsovername in hun land.

‘Mijn zoon, mijn zoon’

Het gezin van Omar Majeedi was nog maar een paar weken in veiligheid gebracht toen woensdagmiddag rond halfdrie het noodlot toesloeg. De 5-jarige Mohammed Monib Majeedi tuurde volgens Britse media vanuit zijn slaapkamer naar buiten, toen opeens het raam een stukje verder open ging en het jongetje naar beneden viel. Het slachtoffer viel vanaf de negende verdieping zo’n twintig meter naar beneden en kwam op de parkeerplaats terecht.

,,Ik was in mijn kamer. Ik hoorde een geluid, alsof ik een lichaam hoorde vallen”, zegt een ooggetuige tegen The Mirror. De ooggetuige, een man die als tolk voor de Britten in Afghanistan werkt, verbleef in de kamer ernaast. ,,Zijn moeder was in de kamer bij hem en ze schreeuwde: ‘Mijn zoon, mijn zoon’. Toen ik naar buiten kwam, zag ik de ambulance en politie ter plaatse komen.” De moeder was volgens ooggetuigen in grote paniek en schreeuwde meermaals ‘red mijn zoon, alsjeblieft’.

Quote Dit is een verschrik­ke­lij­ke tragedie en onze gedachten zijn bij de familie die zoveel trauma’s en lijden heeft doorge­maakt om het VK te bereiken Enver Solomon

Tragedie

Een andere Afghaanse Brit die in het hotel verbleef sprak van een grote tragedie voor het gezin. ,,Ze kwamen hier om hun leven te redden en dan gebeurt er dit. Het is zo triest”, vertelt hij tegen The Daily Mail. Een Britse vluchtelingenorganisatie hoopt dat de politie goed onderzoekt hoe het drama heeft kunnen gebeuren.

,,Dit is een verschrikkelijke tragedie en onze gedachten zijn bij de familie die zoveel trauma’s en lijden heeft doorgemaakt om het VK te bereiken”, zegt Enver Solomon. ,,We kennen de details niet, maar het is absoluut noodzakelijk dat families die uit Afghanistan komen alle steun krijgen die ze nodig hebben en in passende huisvesting worden ondergebracht. Ze zijn kwetsbaar en vaak erg getraumatiseerd.”

Het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken laat in eerste reactie weten ‘extreem bedroefd’ te zijn door ‘de tragische dood van een kind in een hotel in Sheffield’. ,,De politie biedt steun aan de familie terwijl het onderzoek gevoerd wordt en wij kunnen momenteel geen verder commentaar geven.”

Kritiek

Volgens The Guardian kwamen eerder verontrustende signalen over de veiligheid van het hotel binnen. Zo schreef een gast op de Facebook-pagina van het hotel dat de ramen ‘zo wijd openstonden dat ik bang was dat mijn kinderen eruit zouden vallen’. Ze voegde eraan toe: ‘Blijf alsjeblieft niet in dit gevaarlijke hotel’.

VK wil 20.000 Afghaanse vluchtelingen opnemen Het Verenigd Koninkrijk maakte dinsdag bekend over een periode van vijf jaar 20.000 Afghanen te willen opvangen die op de vlucht zijn geslagen nu de taliban de macht hebben gegrepen in hun land. In het eerste jaar gaat het om 5000 vluchtelingen. Vrouwen, meisjes, religieuze en andere minderheden zullen daarbij prioriteit krijgen. ,,Ik wil ervoor zorgen dat wij als natie alles in het werk stellen om steun te bieden aan de meest kwetsbare mensen die Afghanistan ontvluchten”, stelt de Britse minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel in een artikel in de Britse krant The Telegraph. In het artikel roept Patel ook andere landen op om meer Afghaanse vluchtelingen op te nemen. De Britse regering onderkent dat Afghanen die het VK en andere westerse landen hebben geholpen in Afghanistan de afgelopen twintig jaar nu extra veel gevaar lopen door de machtsovername door de taliban. De krant The Guardian schrijft dat de meeste van deze 20.000 Afghanen echter wel eerst zelfstandig naar buurlanden als Pakistan zullen moeten vluchten, voordat zij onderdak kunnen krijgen in het VK. Tenzij er in de toekomst een overeenkomst kan worden gesloten met de taliban om mensen die dat willen uit Afghanistan te laten vertrekken. Volgens de krant benadrukte de Britse premier Boris Johnson eerder al dat het VK “dank is verschuldigd aan allen die de afgelopen twintig jaar met ons hebben samengewerkt om Afghanistan tot een betere plaats te maken” en dat “velen van hen, vooral vrouwen, nu dringend onze hulp nodig hebben”.

