Zoontjes omgekomen bij brand in België, op moment dat hun moeder ze even alleen thuislaat

Twee jongetjes van 4 en 2,5 zijn om het leven gekomen bij een hevige woningbrand in het Belgische Laken, bij Brussel. Hun moeder (33) had hen even alleen thuisgelaten om medicijnen te gaan kopen bij een apotheek verderop. Toen ze terugkwam stond haar appartement in lichterlaaie. Een onderbuurman keek nog in het brandend appartement, maar door de dikke rook zag hij de kindjes niet. ,,Hadden we ze maar horen huilen, of schreeuwen. Dan waren ze gered.”

Heel éventjes maar, gaat Maferein (33) woensdagmiddag een boodschap doen in de buurt. De alleenstaande moeder moet naar de apotheek om medicijnen te kopen voor haar diabetes. Haar twee dochters (7 en 1) neemt ze volgens familieleden ter plaatse mee. Het kleinste meisje huilt namelijk veel, zeggen ze. Maar haar zoons, Amaya (4) en Yaguine (2,5) laat ze om een onbekende reden thuis achter.

De apotheek is niet ver van haar huis, hooguit een minuut of vijf wandelen. De vrouw rekent erop dat ze snel terug zal zijn. Toch gaat het in die luttele minuten thuis heel erg mis. Als Maferein iets voor 13.00 uur op de terugweg de hoek om gaat, staat de straat al vol met brandweer en politie. Tijdens de korte periode dat de moeder niet thuis was, brak er in haar appartement, op de eerste etage van een rijhuis, een enorme brand uit.

Volledig scherm Een oom van de kinderen vraagt een buurman wat er precies is gebeurd. © Marc Baert

Vlammen

Buren die vlammen uit het raam zien slaan, waarschuwen de brandweer en slaan alarm bij de bewoners van het rijhuis. Nordine, de onderbuurman van Maferein, heeft nog niets in de gaten als een overbuur op alle deurbellen naast de voordeur drukt. ,,Ik rook, zag of hoorde niets”, zegt hij. Voordat hij naar buiten vlucht, gaat hij met de buur naar boven om de andere bewoners te waarschuwen.

Bij Maferein is de deur op slot. ,,We hebben de deur opengetrapt en naar binnen gekeken. Er was veel rook, dus we konden amper iets zien. We hoorden geen gehuil, geschreeuw, niéts. We dachten dat er niemand thuis was en zijn toen snel naar buiten gerend. Hadden de kindjes maar een geluid gemaakt. Dan hadden we ze kunnen vinden.”

Als de brandweer aankomt, ontdekken brandweerlieden in het appartement de twee kinderen. De hulpverleners halen de jongetjes uit het brandend appartement en brengen hen onder begeleiding van een trauma-arts naar het kinderziekenhuis. Maferein gaat mee met de ambulance, een vriendin in de straat vangt haar twee dochtertjes in de tussentijd op.

Volledig scherm Het parket laat de oorzaak van de brand onderzoeken door een deskundige. © Marc Baert

Huilend opgebeld

Amaya en Yaguine bezwijken in het ziekenhuis al snel aan hun verwondingen. ,,Ze heeft me huilend opgebeld", zegt de vriendin die haar kindjes opving. ,,Ik denk dat ze nog bij de politie is, maar we kunnen haar niet meer bereiken. Haar telefoon zal uit staan. Ik wilde haar bellen omdat de politie de kindjes kwam ophalen. Dat moest van justitie, zeiden ze. Eigenlijk had ik ze liever zelf opgevangen, maar dat mocht niet.”

Justitie schakelde een branddeskundige in om de oorzaak te onderzoeken. Hoe het vuur ontstond, is nog niet duidelijk. Al lijkt de brand in elk geval door een ongeluk te zijn ontstaan. In de buurt opperen familieleden en vrienden dat ze misschien aan het koken was en een pan op het vuur liet staan. ,,Ze bracht me drie dagen geleden nog iets te eten langs, vanwege de Ramadan. Ze voelde zich niet goed, zei ze. Dat kwam door haar ziekte. Ik heb haar op het hart gedrukt goed voor zichzelf te zorgen”, zegt een goede vriend, die zichzelf omschrijft als een oom en op straat wanhopig wacht op meer nieuws.

De man van een nicht van Maferein staart wezenloos naar de verbrande gevel. Een politieman veegt met een bezem verbrande resten in de woonkamer bij elkaar. ,,Had ze de kindjes maar niet alleen gelaten. Ik hoop dat de kindjes sliepen. Dat ze niets gemerkt hebben.”

Volledig scherm Twee kindjes sterven bij brand in Laken. © Marc Baert