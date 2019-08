Zorgen om verdwenen Nora (15) nemen toe: 'Ze heeft een kleiner brein door zeldzame ziekte’

De zorgen om het lot van de in Maleisië verdwenen tiener Nora Quoirin (15) nemen alsmaar toe. Het meisje is nu zes dagen vermist en de politie lijkt met de grootscheepse zoekactie geen steek verder te komen. Vanwege een zeldzame ziekte is het van levensbelang dat het Britse meisje zo snel mogelijk gevonden wordt, zo liet de familie gisteren weten.

Omdat de kansen op haar overleving met de dag afnemen, heeft de overheid besloten om een van de zwaarste en duurste middelen in te zetten: de elitecommando’s. Dit zijn militairen die gespecialiseerd zijn in het vinden van vermiste personen in grotten of jungles. De politie gaat ervan uit dat Nora ergens in de wildernis ronddwaalt, omdat eerder deze week haar voetafdrukken in het bos werden gevonden.

Kleiner brein

De massale zoekactie richt zich nu speciaal op heuvelachtige gebieden. De politie vermoedt dat het meisje zich al dagenlang achter grote rotsen verstopt. Haar ouders maken zich vreselijk veel zorgen en gaan door een hel, meldde de familie in een verklaring. Ze vrezen dat Nora niet in haar eentje kan overleven.

,,Nora werd geboren met Holoprosencephaly, dit betekent dat ze een kleiner brein heeft”, onthulde de familie gisteren. ,,Haar hele leven heeft ze veel tijd in het ziekenhuis doorgebracht. Toen ze werd geboren, had ze meerdere operaties nodig om haar te helpen met ademen. Ze heeft specialisten die haar groei, haar fysieke vaardigheden, haar kracht en vooral haar mentale weerbaarheid continu in de gaten houden.”

Volgens de familie heeft Nora in haar leven altijd de behoefte gehad aan speciale gespecialiseerde educatieve voorzieningen en kan ze moeilijk zonder. De tiener gaat in Londen naar een school voor kinderen en jongeren met leer- en communicatieproblemen.

Wat is er aan de hand?

De Britse tiener Nora Quoirin verdween zondagochtend spoorloos uit het superdeluxe Dusun Resort in het Aziatische land. Wat haar is overkomen, is nog volstrekt onduidelijk. De politie houdt rekening met meerdere mogelijke scenario’s. Ze kan zijn ontvoerd of verdwaald in het ondoordringbare regenwoud.

Hoewel bijna tweehonderd manschappen de bossen nog steeds aan het uitkammen zijn, blijft Nora onvindbaar. De politie heeft de stemmen van haar moeder en andere familieleden opgenomen. Die worden in de jungle via megafoons afgespeeld in de hoop dat de tiener hierop zal reageren of naar het geluid toe zal lopen.

De tante van Nora, Eadaoin Agnew, vertelde eerder deze week compleet in tranen dat het een ‘extreem traumatische tijd voor het hele gezin’ is, maar dat ze zijn overweldigd door de massale steun die ze van over de hele wereld ontvangen. ,,We vragen iedereen om Nora in gedachten te houden en de voortdurende zoektocht naar haar te blijven ondersteunen. We moeten hoopvol blijven. Nora wordt nog steeds vermist en ze is erg kwetsbaar. We moeten er alles aan doen om haar naar huis te brengen.”