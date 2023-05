Zoveelste schandaal met Wagner-baas: waarom houdt Poetin hem de hand boven het hoofd?

Duurste juwelen­schat heeft nazigeur: veiling­geld gaat naar oorlogspro­jec­ten

Het was de duurste juwelencollectie die ooit onder de hamer ging bij het befaamde veilinghuis Christie’s. Maar nu blijkt er een lelijke nazigeur aan te zitten. Want de collectie blijkt grotendeels opgebouwd uit bezittingen van Joodse ondernemers die zijn afgepakt in nazi-Duitsland.