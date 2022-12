Zuid-Afrikaanse president Ramaphosa ondanks ‘farmgate’ weer partijleider, oppositie naar de rechter

Ook maffia­vracht­wa­gen met 900 kilo drugs stortte naar beneden van snelweg­brug in Genua

Meer dan vier jaar nadat de snelwegbrug in Genua instortte, is de Italiaanse politie te weten gekomen dat ook een vrachtwagen van de maffia, met 900 kilogram hasj aan boord, daarbij verongelukt is. Volgens Italiaanse media heeft de politie telefoongesprekken daarover tussen twee maffiabazen onderschept.

15 december