Zuid-Korea: Kim Jong-un vuurt opnieuw ballistische raket af

Amerikaan­se gezant voor Afghanis­tan stapt op

0:58 De speciale gezant van de Verenigde Staten in Afghanistan, Zalmay Khalilzad, is enkele weken na de chaotische terugtrekking van de Amerikanen uit het land, opgestapt. De 70-jarige diplomaat maakte zijn vertrek maandag bekend op de zender al-Jazeera, wat kort daarna werd bevestigd door het ministerie van Buitenlandse Zaken in Washington.