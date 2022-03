Zuid-Korea: Noord-Koreaanse rakettest mislukt

Vrouw in beschoten kinderzie­ken­huis Marioepol bevallen van dochter: ‘Ze maken het goed’

Een zwangere vrouw die wereldnieuws werd vanwege een foto waarop ze in een beschoten kinderziekenhuis in Marioepol loopt, is bevallen van een dochter. Dat bericht deelt Olga Tokariuk, een Oekraïense journalist die in Kiev werkt. Ondertussen ruziën de Oekraïnse en Russische ambassadeurs in de VN Veiligheidsraad over het wel of niet echt zijn van de foto's. Het beeld lijkt de inzet geworden van een informatieoorlog tussen Rusland en het Westen.

11 maart