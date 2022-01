Zuid-Koreaan breekt door grenshek en loopt over naar Noord-Korea

UPDATEEen Zuid-Koreaan heeft de gedemilitariseerde zone die Noord- en Zuid-Korea van elkaar scheidt doorkruist en is overgelopen naar Noord-Korea. Dat meldt het Zuid-Koreaanse leger. Het is ongebruikelijk dat iemand van Zuid- naar Noord-Korea overloopt.

Het Zuid-Koreaanse leger kan niet bevestigen of de persoon in kwestie nog in leven is. Het heeft de Noord-Koreanen via een militaire hotline op de hoogte gesteld van het incident.

Uit onderzoek blijkt dat de persoon zaterdagavond om 18.40 uur lokale tijd door het hek met prikkeldraad heen is gebroken. De illegale oversteek bleef volgens de autoriteiten urenlang onopgemerkt. Pas om 21.20 merkten bewakingscamera's de persoon op. Militairen zijn daarop een zoekactie gestart, maar die leverde niks op.

,,We zijn een operatie gestart om de persoon in de gedemilitariseerde zonde te pakken, maar vanwege de geografische omstandigheden, waaronder het bergachtige terrein, is dat niet gelukt”, meldde het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap op basis van een anonieme legerbron.

Het lot van de overloper is ongewis. Noord-Korea hanteert het beleid dat overlopers direct mogen worden doodgeschoten. Die drastische maatregel is vorig jaar ingevoerd om het coronavirus buiten het land te houden, nadat een Zuid-Koreaanse overloper besmet bleek te zijn.

In 2020 werd een Zuid-Koreaanse overheidsmedewerker die van een schip was verdwenen doodgeschoten door het Noord-Koreaanse leger terwijl hij op een vlot in het water dreef. Zijn lichaam is daarna verbrand door de Noord-Koreaanse autoriteiten. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft daar daarna zijn excuses voor aangeboden.

Landmijnen

Het is ongebruikelijk dat iemand van Zuid- naar Noord-Korea overloopt. Van het noorden naar het zuiden komt vaker voor, maar meestal vluchten Noord-Koreanen eerst naar China om vervolgens via weer een ander land naar Zuid-Korea te reizen. De gedemilitariseerde zone is een gevaarlijk gebied met veel landmijnen, dat aan beide kanten zwaar bewaakt wordt door soldaten.

In februari van dit jaar jaar zwom een ​​Noord-Koreaanse man naar het zuiden. Minister van Defensie Suh Wook bood daarvoor publiekelijk zijn excuses aan. In november 2020 stak een andere Noord-Koreaanse burger onverschrokken de inter-Koreaanse grens over.

De twee landen zijn officieel in oorlog met elkaar. Na de Koreaanse Oorlog (1950-1953) is nooit een vredesverdrag getekend. Tot op de dag van vandaag geldt een staakt-het-vuren.