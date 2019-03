Zusjes (5 en 8) na twee dagen levend teruggevonden in Californische wildernis

De moeder riep meteen hulp in van familie, buren en vrienden om de meisjes te zoeken. Ook de politie werd opgeroepen en kamde de daaropvolgende nacht het hele gebied uit, maar zonder resultaat. De zoekactie werd op zaterdag uitgebreid met honderden hulpverleners, helikopters en speurhonden. Men vreesde echter voor het ergste aangezien het gebied één grote wildernis is. Tot enkele hulpverleners de meisjes op het spoor kwamen dankzij hun voetafdrukken en papiertjes van hun snoeprepen.



In koude en regenachtige weersomstandigheden werden Caroline en Leia gisterochtend ongedeerd en gezond teruggevonden door twee brandweervrijwilligers. Ze vonden de zusjes op ruim twee kilometer van hun ouderlijke huis. ,,Dit is een absoluut wonder”, zei de lokale sheriff William Honsal. ,,Dit is een ruig gebied, een extreme omgeving. Hoe ze hier 44 uur lang overleefden, is best verbazingwekkend.”