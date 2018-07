Zuur in Duits opblaasbadje gegooid: 2 kinderen gewond

De Duitse politie heeft een onderzoek ingesteld op verdenking van het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel, zo meldt zij vrijdag. Naar verluidt heeft iemand in de nacht van dinsdag op woensdag een bijtend zuur in het privézwembadje gegooid, dat in de tuin van het gezin in Bad Bentheim stond opgesteld. Het kinderbadje was een dag eerder door de ouders van de verwonde kinderen opgezet.