Zwaarste regenval in 140 jaar zet Hongkong blank: ruim 100 gewonden

Een waarschuwing voor noodweer is van kracht en de plaatselijke autoriteiten roepen inwoners op om thuis te blijven. Ook alle scholen zijn gesloten vanwege ‘extreme omstandigheden veroorzaakt door grootschalige overstromingen en ernstige verkeershinder’, aldus de autoriteiten. De beurs is eveneens dicht en blijft gesloten zolang de weerwaarschuwing geldt.

Donderdag viel in het uur voor middernacht 158,1 millimeter regen, een recordhoeveelheid sinds het begin van de metingen in 1884. Volgens de weerdienst is in 24 uur meer dan 600 millimeter gevallen. Dat staat gelijk aan een kwart van de jaarlijkse hoeveelheid regen die doorgaans in Hongkong valt. Het extreme noodweer houdt volgens de Hongkongse autoriteiten aan tot in ieder geval middernacht (lokale tijd).