Zwangere in schuilkelder Oekraïne krijgt advies uit Nederland

LIVE | Marioepol wanhoop nabij door 'gewonden op straat', belangrij­ke havenstad ‘compleet omsingeld’

In de stad Charkov in het oosten van Oekraïne hebben Russische beschietingen en luchtaanvallen het afgelopen etmaal zeker 34 burgers het leven gekost, melden de hulpdiensten in de tweede stad van het land. Een dag eerder waren ook al tientallen doden gemeld. De stad met 1,4 miljoen inwoners is al dagen het toneel van zware beschietingen en is min of meer omsingeld door Russische troepen. Woensdag landden er Russische parachutisten.Volg alle ontwikkelingen rondom de oorlog in Oekraïne in dit liveblog. Lees het vorige liveblog hier terug.

10:47