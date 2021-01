Zwangere moeder, gezin en zakenman: slachtoffers van crash Indonesië krijgen gezicht

Delen per e-mail

Bij het noodlottige ongeval zaterdag boven de Javazee kwamen in totaal 62 mensen om. Muhammad Nur Kholifatul Amin was een van die mensen, meldt CNN. Hij was met zijn echtgenote Agus vanuit Membawah (Indonesië) naar Ponorogo (op het eiland Java) gereisd om de begrafenis van zijn vader bij te wonen. Ze bezochten ook een van hun zonen, die daar les krijgt op een kostschool.

Volledig scherm Muhammad Nur Kholifatul Amin met echtgenote Agus. © RV

Het koppel had normaal gezien afgelopen dinsdag al de vlucht terug naar huis genomen. Op de luchthaven van Jakarta kregen ze echter te horen dat ze een coronatest moesten doen. Twee dagen later kregen ze groen licht en boekten ze hun vlucht opnieuw. Zo kwamen ze uiteindelijk op de rampvlucht terecht.

,,Het verlies van Agus laat een grote leegte na in onze familie”, zegt haar broer Yunus. ,,Ik ga haar enorm missen. Ze stond altijd klaar om mij en mijn jongere zus te helpen. Ik zal me nu over hun kinderen, tieners intussen, ontfermen. Hopelijk vinden ze nog iets van haar lichaam terug, zodat we op tastbare wijze afscheid kunnen nemen van haar.”

Familiebezoek

Ook Rizki Wahyudi zat in het toestel. Hij zette zich de afgelopen drie jaar in voor het bosbeheer in Indonesië. Samen met zijn vrouw, zijn zoon van zeven maanden, zijn moeder en een neef reisde hij naar het eiland Banka om daar familie te bezoeken. Op de terugvlucht sloeg het noodlot toe. Twee ooms stonden al dna af om het eventuele identificatieproces te vergemakkelijken.

Volledig scherm Rizki Wahyudi met zijn vrouw en zoon van zeven maanden. © RV

Zwanger

Ook Ratih Windania had familieleden bezocht. Ze nam de vrolijke selfie hieronder met haar dochter Yumma (2) en neef Athar Rizki Riawan (8) net voor het vliegtuig opsteeg. Ze was vier maanden zwanger. Ook haar oom Tony Islmail en tante Rachmawati kwamen bij de crash om.

Volledig scherm Ratih Windania met haar dochter en neefje (l). © RV

Zakenreis

Yohanes Suherdi (30) verbleef in Jakarta voor zaken en keek ernaar uit naar zijn familie terug te keren. Net voor het opstijgen kreeg zijn echtgenote Susilawati Bungahilaria (32) hem nog aan de lijn. ,,Hij zei dat ik met onze zoon naar de dokter moest omdat hij koorts had. Het enige wat Rian Gusti Rafael (5) nu nog vraagt, is wanneer zijn vader terugkeert.”

Volledig scherm Yohanes Suherdi (30) kwam om. Hij laat een vrouw en zoon achter. © RV

Wrak

Voor de vijftig passagiers en twaalf bemanningsleden van het toestel is geen enkele hoop meer. Duikers vonden lichaamsdelen, brokstukken en uiteindelijk ook het wrak zelf terug.

Het toestel was vertrokken voor een binnenlandse vlucht van 90 minuten vanuit Jakarta naar Borneo. Enkele minuten na vertrek verloor de Boeing 737-500 echter plots 3300 meter hoogte in minder dan een minuut.

Er waren 2500 reddingswerkers en militairen betrokken bij de zoekoperatie. De twee zwarte dozen zijn inmiddels ook gevonden.