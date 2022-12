Zwangere vrouw (28) en zoontje (5) werden gewurgd: dader (33) was onder invloed van cannabis en cocaïne

Buurt geschokt na moord op zwangere vrouw (28) en zoontje (5): ‘Ze zwaaiden altijd vriende­lijk naar ons’

Buurtbewoners hebben geschokt gereageerd op het drama dat vrijdagnacht in een appartement in in het Belgische Sint-Gillis-bij-Dendermonde gebeurde. Een moeder, die zwanger te zijn, en haar zoontje van vijf werden er om het leven gebracht door haar partner. “Het is onbegrijpelijk want het was een bijzonder vriendelijke vrouw.”

3 december