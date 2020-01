Zwangere wallaby sterft door stress na vuurwerk: ‘Kindje in onze handen gestorven’

In het Belgische Herenthout bij Antwerpen is oudjaarsnacht een wallaby overleden aan de gevolgen van stress, veroorzaakt door vuurwerk. Volgens eigenaar Wendy Gevers was het zwangere dier zo stressgevoelig dat ze de hevige knallen van het vuurwerk niet aankon.

Wendy Gevers woont in Herenthout op slechts enkele honderden meters van een drukke straat, maar in zekere zin toch enigszins afgelegen. Naast wat wallaby’s lopen er ook nog shetlanders, ezels, geiten, schapen, bambi’s en kippen op haar erf rond. Een kleine boerderij dus en heel wat gezinnen die een wandeling maken passeren vaak haar huis om met de kindjes naar de dieren te komen kijken.

Maar wie er de volgende dagen langskomt, zal een wallaby minder zien. Een van de dieren is vannacht een plotse dood gestorven. Baasje Wendy Govers weet bijna zeker dat vuurwerk de schuldige is. ,,Normaal zitten ze ‘s morgens altijd aan de poort te wachten omdat ze dan eten krijgen”, vertelt Gevers. ,,Toen ik vanochtend buiten kwam, zaten ze er niet. Ik zag ze wat verderop zitten en al snel zag ik er ook eentje op de grond liggen. We zijn er meteen naartoe gegaan, maar alle hulp was al te laat. Plots zagen we haar buidel bewegen. We hebben het jong nog proberen te redden, maar eigenlijk is het in onze handen gestorven. Het was nog te jong om te overleven. Ik weet zeker dat onze wallaby is gestorven door stress. Ik merk het ook aan de andere dieren. Ze gedragen zich anders.”

Geen vuurwerkhater

Gevers benadrukt dat ze absoluut geen vuurwerkhater is. ,,Absoluut niet, want we hebben hier al jaren dieren en elk jaar schieten ze vuurwerk af in het dorp”, zegt Gevers. ,,Onze dieren keken dan eens op en trokken er zich verder niets van aan. Maar toen was het vuurwerk altijd op pakweg drie tot vierhonderd meter afstand. Nu stonden ze op amper tientallen meters afstand van ons weiland vuurwerk af te schieten. Ik denk dat nagenoeg iedereen weet dat wij hier zitten. Mensen komen hier heel vaak wandelen. Als je te voet naar deze omgeving wandelt, dan weet je dat.”

,,Op de camerabeelden - we hebben een camera gericht op onze weide - is duidelijk te zien hoe echt al onze dieren in paniek schieten. Niet alleen door het lawaai, maar ook door de enorme lichtflitsen. Op de beelden is ook duidelijk te zien hoe dichtbij het allemaal is. Mijn buurman die paarden heeft, is op een bepaald moment ook naar buiten gelopen. Ze hadden nog pijlen vast, maar zijn uiteindelijk weggelopen. Het waren twee redelijk jonge gastjes. De volwassenen stonden wat verderop te kijken.”

Commentaren

Gevers hoopt dat iedereen toch een beetje meer gaat nadenken over de plaats waar ze vuurwerk afsteken. Al schrikt ze ook van de commentaren. ,,Ik las ergens dat ik dan maar geen exotische dieren moet houden”, zucht Gevers. ,,Maakt dat dan verschil? Mag het dan wel om naast hun weiland vuurwerk af te steken? Ik heb destijds mijn eerste twee wallaby’s gewoon hier in de buurt gekocht hoor. Ik ben ze niet gaan halen in Australië. Ik ziet het verschil niet in. Ik hoop maar dat mensen echt beter gaan nadenken.”

Volledig scherm De baby-wallaby stierf in de handen van de baasjes. © Repro Toon Verheijen

Volledig scherm Deze wallaby lijkt al wat bekomen en geniet van zijn nieuwjaarshapje. © Peter Vanderveken

Volledig scherm Wendy Gevers tussen haar wallaby’s en andere dieren. © Peter Vanderveken