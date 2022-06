Zware Britse wapens naar Oekraïne, en Lavrov mag niet vliegen

Vlak nadat Vladimir Poetin boos is geworden om wapenleveranties van de VS aan Oekraïne, sturen ook de Britten zware wapens naar Kiev. En minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov mag niet door EU-luchtruim naar Servië vliegen.

De Britten gaan het Oekraïense leger raketten leveren met een bereik van iets meer dan honderd kilometer. Het gaat om ‘een handvol’ M270-raketlanceersystemen, die bedoeld zijn om de Russische artillerie in het oosten van Oekraïne te bestoken. Al een paar weken beschieten de Russen steden in het gebied in de hoop zo een doorbraak van grondtroepen te forceren. Op dit moment is vooral de stad Sjevjerodonetsk doelwit. Daar wordt hevig gevochten om de controle van de Donbas-regio, met daarin de separatistische ‘volksrepublieken’ Loehansk en Donetsk.

Dreigement Poetin

De Britse minister van Defensie Ben Wallace meent dat de wapenzending gerechtvaardigd is: ,,Als de Russen hun tactiek veranderen, geldt dat ook voor onze steun aan Oekraïne.” Het besluit van Londen komt vlak na een dreigement van de Russische leider Vladimir Poetin. Die waarschuwde gisteren dat Rusland nieuwe doelen gaat aanvallen als de Amerikanen eenzelfde soort raketsystemen gaan leveren aan Oekraïne. In dat geval gaat het om zogenaamde Himars, met een bereik van 300 kilometer, die vorige week beloofd werden door Washington. ,,We gaan toeslaan op plekken waar we dat eerder niet deden”, zei Poetin op de Russische staatstelevisie. Hij zei er niet bij waar precies. wat hem betreft zijn de wapenleveranties alleen bedoeld om ‘de oorlog zo lang mogelijk te verlengen’.

Oekraïne heeft op dit moment geen wapens waarmee zo ver geschoten kan worden. Zowel de Britten als de Amerikanen hebben als voorwaarde gesteld dat de raketten niet worden afgeschoten naar Russisch grondgebied. Ze zouden alleen bedoeld zijn om ‘Oekraïne te verdedigen, in Oekraïne’. Een bron op het Britse ministerie van Defensie heeft er ‘vertrouwen in dat de wapens op een juiste manier gebruikt gaan worden’.

Donbas

De strijd in de Donbas is intussen nog lang niet gestreden. Volgens het Amerikaanse Institute for the Study of War (ISW), dat de oorlog nauwgezet volgt, slagen de Oekraïners er de Russische aanvallen ‘met succes te vertragen’. In de zwaarbevochten stad Sjevjerodonetsk, voor een groot deel in handen van de Russen, voeren Oekraïense soldaten ‘effectieve tegenaanvallen’ uit: ,,Hun positie blijft sterk op dit belangrijke slagveld.” Tegelijkertijd sluit het ISW niet uit dat Moskou uiteindelijk Sjevjerodonetsk en de nabijgelegen stad Lysychansk toch verovert. Het heeft dan een uitstekende positie om te door te stoten naar Kramatorsk en Sloviansk, op weg naar de verovering van de hele Donbas.

Zelenski bezoekt front

De Oekraïense president Zelenski heeft gisteren een bezoek gebracht aan het front in de Donbas. Het gebeurt heel zelden dat hij de relatieve veiligheid van de hoofdstad Kiev verlaat. Zelenski zou commandoposten en stellingen in het gebied rond Bachmut en Lysychansk hebben gezocht. Dat is slechts een paar kilometer van Sjevjerodonetsk. Hij sprak er met de troepen en deelde enkele onderscheidingen uit: ,,Jullie verdienen allemaal de overwinning - dat is het allerbelangrijkste. Maar niet tot elke prijs.”

Volledig scherm President Zelenski ontmoet vluchtelingen in Zaporizja. © AFP

Ook werd bekendgemaakt dat hij eerder op de dag in de regio Zaporizja was. Dat is in het zuidoosten van Oekraïne. Hij kreeg daar van de gouverneur te horen dat de Russen inmiddels zestig procent van het gebied in handen hebben. Ook zou een aanzienlijk deel van de infrastructuur vernietigd zijn. Zaporizja biedt inmiddels onderdak aan vluchtelingen uit andere delen van het land, waaronder de steden Cherson en Marioepol. De president zou ook met enkelen van hen gesproken hebben.

Lavrov niet naar Belgrado

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov heeft een bezoek aan Servië moeten afzeggen. Het vliegtuig waarmee hij de reis zou maken, mocht niet door het luchtruim van Bulgarije, Noord-Macedonië en Montenegro. Lavrov zou in de Servische hoofdstad Belgrado gaan praten met president Aleksander Vucic.

De Russen geven het westen de schuld van het incident. Volgens een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken is er hiermee ‘opnieuw een communicatiekanaal afgesloten’. Russische vliegtuigen mogen niet over het gebied van de Europese Unie vliegen. Het is onderdeel van het sanctiepakket van de EU. ,,We hebben helaas het teleporteren nog niet onder knie”, citeert het Russische persbureau Interfax een hoge ambtenaar op het ministerie.

Volledig scherm Minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov. © ANP / EPA

Servië en Rusland delen tal van religieuze, culturele en historische banden. Moskou heeft Belgrado ook altijd gesteund in zijn verzet tegen de onafhankelijkheid van Kosovo, dat ooit deel uitmaakte van Servië. De Serviërs zijn volledig afhankelijk van Russische olie en Russisch gas. Ze doen daarom ook niet mee aan de sancties. Vorige maand werd nog een overeenkomst getekend over de voortdurende levering van gas, terwijl andere landen (waaronder Nederland) juist werd afgesloten.

Het verklaart waarom president Vucic lange tijd niet happig was op het veroordelen van de Russische invasie van Oekraïne. Die werd in enkele regeringskranten zelfs geportretteerd als een Oekraïense invasie van Rusland. Het is een ingewikkelde spagaat, want tegelijkertijd wil het land dolgraag lid worden van de Europese Unie. Het toetredingsproces is al in gang gezet (al gaat het nog wel een hele tijd duren).