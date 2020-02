Zware zandstorm teistert Nederlanders op Canarische Eilanden: 'Het is angstaanjagend’

Update/videoEen forse zandstorm zorgt op de Canarische Eilanden voor flink wat problemen. Het Spaanse meteorologische instituut denkt dat de zandstorm pas morgen gaat liggen. Veel Nederlanders zien hun vakantie in rook opgaan. ,,Het is spannend en angstaanjagend”, zegt een van hen tegen deze nieuwssite.

Voorlopig vliegen geen vliegtuigen van en naar Gran Canaria, omdat piloten slecht zicht hebben. Ook twee vliegvelden op Tenerife zijn gesloten. Op sociale media klagen Nederlanders steen en been over de gebrekkige communicatie van de maatschappijen. ,,Gestrand op Las Palmas Airport, geen enkele informatie over onze vlucht, doorverwezen naar Transavia, die zijn niet bereikbaar momenteel”, briest Peter van der Putten.

Lucille Meester vult aan: ,,Bedankt Transavia voor de zeer slechte informatie hoe en wat op Gran Canaria. We weten nog niks en staan al vanaf 17.00 te wachtten. Geen koffer. Waardeloos.” Vanuit Transavia is inmiddels een mail naar alle gedupeerden verstuurd. ‘Omdat de luchthaven gaat sluiten/is gesloten, kun je een hotel nemen. Vervolgens kun je via de website een claim indienen voor de kosten’, laat de maatschappij aan klanten weten.

Corendon krijgt eveneens een stortvloed aan kritiek over zich heen. De reisorganisatie heeft vooralsnog niet op de berichten gereageerd.

‘Zelden zo heftig’

De weersvoorspelling voor de Canarische Eilanden is voor de komende dagen niet best. Zo worden onder meer windstoten verwacht van boven de 100 kilometer per uur. ,, In de afgelopen jaren heb ik zelden zo’n heftige Calima (oostelijke wind, red.) meegemaakt”, schrijft de Nederlandse Melissa op Twitter.

,,Ik verblijf nu zelf op Gran Canaria en kan bevestigen dat de situatie niet heel fijn is. Bovendien is er ook alweer een brand uitgebroken in de bergen, die door de harde wind en Calima voorlopig nog niet geblust zal zijn.”

Volgens Europa Press is er inderdaad zo’n 150 hectare natuur door de vlammenzee verwoest in de gemeente La Aldea de San Nicolás. De brandweer heeft moeite om deze branden te blussen vanwege de droogte en de harde windstoten. De autoriteiten hebben uit voorzorg de inwoners geëvacueerd.

Vluchten

Vanwege rondvliegend zand wordt geadviseerd ramen en deuren gesloten te houden. Verschillende evenementen en sportwedstrijden zijn voorlopig afgeblazen.

Een vlucht die gisteren vanaf Schiphol was vertrokken, moest na een uur alweer terugkeren vanwege de zandstorm. De passagiers zijn ondergebracht in hotels, de vlucht naar Tenerife staat nu gepland voor vanmiddag.

Stofwolk

Op Fuerteventura, het eiland ten oosten van Gran Canaria, is volgens Weerplaza eveneens sprake van een enorme stofwolk. Claudia van der Schrier arriveerde gisteravond laat op het eiland. ,,Het was vreselijk stil op het vliegveld. Slechte zicht en gele lucht. Iemand vertelde ons hier dat hij zoiets de laatste veertig jaar nog niet had meegemaakt”, zo laat de Limburgse weten.

Yannick Maessen (22) uit Roermond is op Tenerife en zegt in spanning af te wachten. ,,Het is spannend en angstaanjagend. Je weet niet wat je kunt verwachten. Woon nu bijna een jaar hier en heb al een paar keer een calima meegemaakt, maar nog nooit zo heftig als nu. Mensen op straat lopen met hun hand of T-shirt voor hun gezicht, om te zorgen dat er geen zand in hun gezicht komt. Het is hier net een spookeiland.”

Door de zware zandstorm voelt ook Lisanne Kraak-Bol (55) uit Zevenbergen zich genoodzaakt zoveel mogelijk binnen te blijven. ,,Alles hier is bedekt met zand, zelfs het zwembad”, zegt ze over haar appartement op Fuerteventura. ,,Het zand waait hier zo onder de deur door. De inwoners zijn erg verbaasd. Ze hebben dit in jaren niet meegemaakt. We blijven maar zo veel mogelijk binnen en kijken een filmpje. Hier zijn we absoluut niet blij mee.”

