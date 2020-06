Zwart en wit in de VS: ‘Damn, vermoorden ze daar nog steeds zwarte mensen?’

Racisme kan dodelijk zijn, weet professor Sherman James. Al in de jaren 70 begon hij onderzoek te doen naar de gezondheidseffecten van discriminatie onder zwarte Amerikanen. James was toen een jonge psycholoog, opgegroeid in het South Carolina van de jaren 50 - hij wist hoe het leven was in het gesegregeerde zuiden van de VS. Zwarte mannen kregen er op opvallend jonge leeftijd te maken met hoge bloeddruk en hartproblemen. James begon hen te interviewen, en vond een patroon. Hun pogingen het hoofd te bieden aan politieke en economische onderdrukking zorgden voor zoveel stress, dat het fysieke gevolgen had.