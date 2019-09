Zwarte beer doodt Amerikaanse vrouw in Canada: ‘Aanval is uiterst zeldzaam’

Brits stel vindt na terugkeer uit Frankrijk vluchte­ling in dakkoffer

20:32 Een Brits echtpaar heeft na terugkeer van hun vakantie in Frankrijk een 17-jarige Egyptische vluchteling aangetroffen in de dakkoffer op hun auto. Simon Fenton en zijn echtgenote Sally hadden, kort voordat ze per ferry naar Engeland zouden vertrekken, hun wagen buiten geparkeerd bij een hotel in Calais omdat het beladen voertuig te hoog bleek voor de garage. ,,De verstekeling heeft, voordat hij in onze koffer stapte, al onze bagage door vrienden laten stelen.”